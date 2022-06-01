Выбранные жителями дороги начали ремонтировать в Талдомском городском округе

В Талдомском городском округе идет ремонт дорог, которые местные жители выбрали с помощью голосования на портале «Добродел» Процедура проходила 2021 году, горожане решали, какие именно участки дорожного покрытия требуют первостепенного вмешательства ремонтников. Работы ведут в рамках государственной программы Московской области «Дороги Подмосковья» с привлечением субсидии из регионального бюджета.

В голосовании приняли участие около четырех тысяч жителей городского округа. Безусловным лидером стала улица Победы — одна из центральных автомагистралей Талдома. На участке протяженностью 630 метров полностью заменили асфальтовое покрытие, сейчас там ведутся работы по обустройству тротуара.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в работе находится восемь участков, в том числе улицы Победы и Клычкова в Талдоме, улицы Взлетная и Аэродромная в деревне Юркино, улица Пушкина в поселке Запрудня, деревни Кутачи и Васино. На днях начался ремонт дороги в деревне Гусенки и деревне Высочки.

Представители городской администрации контролируют ход работ. По словам заместителя главы городского округа Вадима Барютина, в настоящее время угрозы срыва графика не наблюдается.

"В случае, если подрядчик выйдет из графика, по условиям контракта за каждый день просрочки выставляются пени. Насколько хорошо выполнены работы, проверят и оценят специалисты. <...> Некачественные работы не подлежат приемке», — прокомментировал Барютин.

Источник фото: телеканал «360»

Все работы планируют завершить в августе–сентябре. Параллельно администрация округа работает над выявлением так называемых «бесхозных» дорог. На баланс округа взяли уже свыше 120 километров. Эти участки также вынесут на новое голосование на портале «Добродел». Очередной этап начался с 1 июня. Жителям предстоит решить, какие дороги отремонтируют в городском округе в следующем году.