Лучших участников вокального конкурса общества инвалидов выбрали в Реутове

Вокальный конкурс «Пойте и будьте счастливы!» состоялся в Реутове. Приуроченный ко Дню инвалида, он собрал семь коллективов из разных подмосковных городков.

«Пойте и будьте счастливы!» — не просто название вокального конкурса, а девиз, с которым его участники идут по жизни. Солистка знаменитого Реутовского хора «Сударушка» Галина Рябинина рассказывает, что они ищут любую возможность петь. На этом творческом состязании коллектив выступает даже вне конкурсной программы.

«Вот эти все преграды ковидные — они нас убивают, можно так сказать, мы хотим петь, мы сюда стремимся, лишь бы с руководителем найти контакт и петь его песни», — говорит Галина.

Всего в Реутов на конкурс приехали семь коллективов городских отделений Всероссийского общества инвалидов из разных уголков Подмосковья — Озер, Королева, Ивантеевки, Электростали, Рошаля, Воскресенска и самого Реутова. Для небольшого города, где всего два своих народных хора, это огромное событие.

Со сцены звучали народные песни, композиции советских и современных авторов. Коллективы постарались показать весь спектр своих возможностей и максимально разнообразить репертуар. На конкурсе каждый хор представил по три песни, и одна из них обязательно была исполнена а капелла.

Проведение конкурса приурочено ко Дню инвалида, который будет отмечаться 3 декабря. Как отметили организаторы, этот фестиваль стал настоящим праздником для его участников.

«Они находят время заниматься творчеством, и это очень правильно, потому что такой эмоциональный настрой повышает жизненный тонус, создает хорошую среду для укрепления здоровья… Здесь и дыхательная система принимает участие, и голосовые связки, как раз это очень хорошо укрепляет организм», — говорит председатель правления Фонда соцподдержки населения в Реутове Анна Бабалова.

Лауреатом первой степени фестиваля «Пойте и будьте счастливы!» стал реутовский коллектив «Ритмы молодости». Кроме того, ему же достался и приз зрительских симпатий. А Гран-при конкурса получил ансамбль «Рапсодия» из Ивантеевки.