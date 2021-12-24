Лучшие проекты центров допобразования выбрали в Электростали

Лучших воспитанников и педагогов центров дополнительного образования выбрали в Электростали. Самыми успешными стали три центра: «Диалог», «Станция юных техников» и IT-клуб.

Совместные проекты учеников и учителей оценивали на конкурсе «Созвездие талантов». Он проводится ежегодно. В этом году на нем были представлены направления робототехники, программирования, веб-дизайна и виртуальной реальности.

«Для нас очень важно сетевое взаимодействие школ лицеев и гимназий с учреждениями дополнительного образования. <…> Чтобы каждый ребенок смог раскрыть свои таланты», — рассказала начальник управления образования администрации городского округа Электросталь Елена Митькина.

Два года на базе центра допобразования «Росток» был открыт первый в Подмосковье IT-клуб. За это время здесь успели пройти обучение две с половиной тысячи детей.

«Это очень востребованное направление. Дети участвуют активно в олимпиадах, конкурсах, в международных соревнованиях участие принимают», — отметила директор центра Татьяна Шумова.

Один из учеников IT-клуба рассказал, что первый раз пришел сюда три года назад и начал заниматься робототехникой. Процесс обучения настолько затянул школьника, что остался здесь на второй год и сейчас изучает системное администрирование и виртуальную реальность.