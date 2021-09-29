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    29 сентября 2021, 21:08

    Выборы в совет Российского движения школьников прошли в Шатуре

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Шатуре прошли выборы — учащиеся голосовали за членов местного совета Российского движения школьников. Избирательные участки открылись в 17 школах.

    Выборы в совет Российского движения школьников прошли в Шатуре

    В шатурской школе №4 в выборах участвовали двое кандидатов. Один из них — одиннадцатиклассница Анна Еремина, она написала программу и провела целую предвыборную кампанию.

    «Кандидатам очень тяжело, потому что нужно сделать и предвыборную кампанию, пресс-релиз, видеоролики, ежедневные посты, проводить агитацию», — делится Анна.

    Выборы в совет Российского движения школьников прошли в Шатуре | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Голосование на учебный процесс не влияло. На избирательный участок школьники приходили во время перемены. И каждый раз на участке был аншлаг.

    Выборы в совет Российского движения школьников прошли в Шатуре | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Избирательные участки сегодня открылись в 17 школах. В местный совет претендуют 52 человека. Войдут только 17. Школьным комиссиям предстоит обработать 2500 бюллетеней. Уже завтра станут известны имена новых членов Российского движения школьников.

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