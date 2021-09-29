Выборы в совет Российского движения школьников прошли в Шатуре

В Шатуре прошли выборы — учащиеся голосовали за членов местного совета Российского движения школьников. Избирательные участки открылись в 17 школах.

В шатурской школе №4 в выборах участвовали двое кандидатов. Один из них — одиннадцатиклассница Анна Еремина, она написала программу и провела целую предвыборную кампанию.

«Кандидатам очень тяжело, потому что нужно сделать и предвыборную кампанию, пресс-релиз, видеоролики, ежедневные посты, проводить агитацию», — делится Анна.

Источник фото: телеканал «360»

Голосование на учебный процесс не влияло. На избирательный участок школьники приходили во время перемены. И каждый раз на участке был аншлаг.

Источник фото: телеканал «360»

Избирательные участки сегодня открылись в 17 школах. В местный совет претендуют 52 человека. Войдут только 17. Школьным комиссиям предстоит обработать 2500 бюллетеней. Уже завтра станут известны имена новых членов Российского движения школьников.

Ранее стало известно, что в сельской школе Раменского округа открылся центр «Точка роста».