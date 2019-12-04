Выборы в Совет депутатов Ленинского городского округа Подмосковья пройдут 22 декабря

Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области состоятся 22 декабря. Они назначены в соответствии с законом «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», который вступил в силу летом этого года.

Всего в Совете будет работать 30 депутатов. Конкуренция на каждое место очень велика — в избирательной кампании принимают участие 236 кандидатов от 10 различных политических партий. Таким образом, на каждый мандат в Совете претендует по 7-8 человек. Это число почти в два раза превышает показатели прошлых лет. Для сравнения, в 2013 и 2017 годах на один депутатский мандат претендовали 4-5 человек.

Выборы в совет депутатов Ленинского городского округа организует территориальная избирательная комиссия Ленинского района, так как избирательная компания проходит на муниципальном уровне. В соответствии с законодательством страны, в процесс не могут вмешиваться ни исполнительные органы власти, ни высшее должностное лицо.