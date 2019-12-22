Выборы в Совет депутатов стартовали в Ленинском городском округе

22 декабря в 8:00 открылись избирательные участки для голосования за кандидатов в Совет депутатов Ленинского городского округа.

На 30 депутатских мандатов претендует 201 кандидат. Из них 170 — от политических партий и 31 самовыдвиженец. Количество избирателей составляет более 116 тысяч человек.

В Ленинском городском округе работает 63 избирательных участка. У тех, кто по состоянию здоровья не сможет проголосовать на своих участках, есть возможность сделать это вне помещения.

За безопасность общественного порядка на выборах отвечают более 300 сотрудников правоохранительных органов. За процессом голосования на участках следят 139 наблюдателей, представляющих различные политические партии.