Выборы в Совет депутатов Пушкинского городского округа стартовали в Подмосковье

В Пушкинском городском округе Московской области начались выборы в Совет депутатов. В трех муниципалитетах открылись около 90 участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

«В 08:00 на территории трех муниципалитетов в штатном режиме открылось порядка 90 избирательных участков, в том числе три участка в школе № 3 города Пушкино. Проголосовать там могут 5,5 тысячи избирателей», — говорится в сообщении администрации городского округа в Instagarm.

Всего в Совет депутатов объединенного муниципалитета изберут 30 депутатов: 10 депутатов по единому округу, 20 — по четырем пятимандатным округам.