Подмосковье 07 сентября 2023, 14:45 Выборы в Подмосковье. Как проголосовать онлайн? Жителям Подмосковья напомнили правила онлайн-голосования на выборах Фото: РИА «Новости»

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В эти выходные, с 8 по 10 сентября, в Московской области пройдут выборы в Мособлдуму и губернатора региона. Впервые в Подмосковье они пройдут с использованием формата дистанционного электронного голосования.

Теперь приходить на избирательный участок необязательно, можно находиться где угодно. Главное, чтобы под рукой был гаджет с выходом в интернет, а на портале госуслуг — учетная запись.

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«„Госуслуги“ на сегодняшний день доказали свою легитимность и достаточную защищенность. Мы через них решаем вопросы со штрафами, с квартплатой», — рассказала председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области Мария Большакова.

Проголосовать дистанционно могут те, кто предварительно подал заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Избиратель имеет право проголосовать один раз — лично или онлайн.

Электронное голосование начнется 8 сентября в 08:00 и закончится 10 сентября в 20:00. Тот же тайминг и у классической процедуры.

Безопасность онлайн-формата под контролем. За процессом будут следить наблюдатели. Посмотреть результаты невозможно без специального ключа. Его делят на фрагменты, чтобы не допустить единоличного доступа к системе.

«После процедуры голосования избирательная комиссия собирается, у каждого токин-носитель. Они соединяют этот ключ расшифрования, и тогда только можно посмотреть эти результаты», — заявил председатель комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству Общественной палаты Московской области Дмитрий Шалыгин.

Проголосовать онлайн очень просто. Нужно зайти на сайт vybory.gov.ru и пройти авторизацию с помощью данных «Госуслуг». Далее нужно следовать инструкциям на экране: пользователю придет СМС с цифровым кодом, который нужно ввести, чтобы подтвердить свою личность. Далее можно ознакомиться с электронными бюллетенями и нажать кнопку «проголосовать».

Результаты опубликуют на сайте Центральной избирательной комиссии cikrf.ru.

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