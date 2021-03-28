Выборы в Молодежный парламент Подольска пройдут в апреле

Выборы в Молодежный парламент при Совете депутатов Подольска пройдут в городском округе с 8 по 10 апреля. Работа с молодежью является одним из важнейших приоритетов, отметил депутат Мособлдумы Павел Максимович. Об этом сообщило РИАМО.

Подольская фракция «Единая Россия» провела заседание, на котором депутаты подвели итоги работы за последние два месяца. Глава фракции Любовь Ушанева отметила, что впереди еще предстоит немало работы. Максимович в своем выступлении сделал акцент на ряде направлений, отметив значимость работы с молодежью. Он напомнил, что в апреле пройдут выборы в Молодежный парламент.

Среди прочих направлений работы парламентарии также отметили волонтерскую деятельность. Депутаты займутся контролем ремонта домов, объектов образования, культуры и спорта. Организуют личные приемы в очном формате. Главврач ГКБ № 3, депутат Марина Черногорова также напомнила о важности кампании по вакцинации населения от коронавируса.

Выборы в молодежные парламенты Подмосковья пройдут в 54 муниципальных образованиях региона. Об ранее сообщил глава комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.