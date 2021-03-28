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    28 марта 2021, 10:37

    Выборы в Молодежный парламент Подольска пройдут в апреле

    Александр Блинов

    Выборы в Молодежный парламент при Совете депутатов Подольска пройдут в городском округе с 8 по 10 апреля. Работа с молодежью является одним из важнейших приоритетов, отметил депутат Мособлдумы Павел Максимович. Об этом сообщило РИАМО.

    Выборы в Молодежный парламент Подольска пройдут в апреле

    Подольская фракция «Единая Россия» провела заседание, на котором депутаты подвели итоги работы за последние два месяца. Глава фракции Любовь Ушанева отметила, что впереди еще предстоит немало работы. Максимович в своем выступлении сделал акцент на ряде направлений, отметив значимость работы с молодежью. Он напомнил, что в апреле пройдут выборы в Молодежный парламент.

    Среди прочих направлений работы парламентарии также отметили волонтерскую деятельность. Депутаты займутся контролем ремонта домов, объектов образования, культуры и спорта. Организуют личные приемы в очном формате. Главврач ГКБ № 3, депутат Марина Черногорова также напомнила о важности кампании по вакцинации населения от коронавируса.

    Выборы в молодежные парламенты Подмосковья пройдут в 54 муниципальных образованиях региона. Об ранее сообщил глава комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.