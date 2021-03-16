Выборы в молодежные парламенты Подмосковья пройдут с 8 по 10 апреля

Выборы членов молодежных парламентов пройдут в Московской области с 8 по 10 апреля 2021 года. Формирование новых составов осуществят в период с 22 марта по 18 апреля. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

По словам руководителя рабочей группы по координации формирования новых составов молодежных парламентов Егора Балакшина, выборы планируется проводить в 54 муниципальных образованиях, в каждом из которых будут избраны по 10 человек.

«Эти формы зарекомендовали себя как хороший канал обратной связи в работе действующих составов. На прошлые выборы заявки подали свыше тысячи человек, из которых 540 стали членами молодежных парламентов. В этом году должны проголосовать за такое же количество людей. Несмотря на то, что регистрация кандидатов начнется в конце марта, уже о своем интересе принять участие в выборах в рабочую группу заявили около 300 человек», — уточнил Егор Балакшин.

Основные обязанности членов молодежных парламентов — представлять интересы молодежи в органах местного самоуправления: защищать молодежные инициативы, разрабатывать решения по корректировке муниципальной молодежной политики, регулярно проводить приемы и встречи со школьниками и студентами.