Выборы позволят продолжать менять Подмосковье. Объявлен список кандидатов от «Единой России» в Мособлдуму

Осенью в России пройдут выборы. Жители Подмосковья тоже проголосуют за своих представителей в Мособлдуме. Список кандидатов уже известен. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

В Одинцове прошел второй этап внеочередной конференции регионального отделения «Единой России». На мероприятии утвердили списки кандидатов от партии на выборы в Мособлдуму. Выборы — это возможность продолжить менять жизнь людей в лучшую сторону.

«Выборы — это концентрация усилий, возможность доходчивым языком рассказывать жителям о том, что мы сделали за прошедший период и что планируем решить в будущем, как мы готовы обеспечивать перемены. Мы должны государственные проекты качественно внедрять и реализовывать во всем Подмосковье. Очень многое зависит от результативности работы на местах», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Благодаря программе партии валовой региональный продукт Московской области за последние пять лет вырос на 25%, а доход бюджета — в полтора раза. Рост доходов позволил выделить дополнительные деньги на строительство инфраструктуры и социальных объектов. За это время открыли почти 250 новых детских садов и школ.

«Мы будем и дальше активно участвовать в президентских проектах, потому что они крайне важны для человека. Магистральные из них — это дороги. Начинаем строительство трех хорд, которые кардинально поменяют ситуацию на Пироговке, в Лыткарине, Домодедове, Ленинском округе. Приступаем к масштабному проекту по реконструкции Егорьевского шоссе — строим дублер», — уточнил Воробьев.

Он подчеркнул, что главное — это уделять внимание всем сферам жизни населения. На лидирующих ролях одновременно должны быть и экология, и образование, и здравоохранение, и экономика.

«Это значит, что и в представительном, и исполнительном органе власти должны работать люди, которые в этом разбираются», — уточнил губернатор.

Выборы в Мособлдуму пройдут в единый день голосования 19 сентября. С 24 по 30 мая в Московской области провели праймериз — 263 человека были зарегистрированы кандидатами в Госдуму, 598 — в Мособлдуму.

«Программа, с которой наша команда шла на выборы в 2016 году, полностью выполнена. Поддержка губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, его погруженность в самые сложные вопросы позволили добиться успешной реализации партийных проектов», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.