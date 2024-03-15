Эксклюзив 15 марта 2024, 11:13 «Выборы — это судьба родины». Мать героя СВО проголосовала одной из первых в Кашире Мать героя СВО проголосовала на выборах президента одной из первых в Кашире

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Одной из первых в Кашире на выборах президента проголосовала Наталья Кульнева — мать участника спецоперации Николая Кульнева. Женщина объяснила «360», почему не могла пропустить голосование.

Избирательные участки в городском округе Кашира открылись 15 марта в 08:00. Кульнева пришла на голосование одной из первых в своем городе.

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«Выборы президента — это судьба нашей родины, судьба нашей страны, которая должна быть обязательно под руководством лидера. Лично для меня это большая ответственность, потому что наша страна сейчас переживает непростые времена», — сказала Наталья.

Женщина добавила, что всегда ходит на выборы. По мнению матери героя СВО, первая и главная ответственность каждого гражданина — выбрать своего президента.

Сын Натальи героически погиб при выполнении боевого задания в декабре 2022 в районе поселка Работино. Сейчас Кульнева возглавляет штаб Комитета семей защитников Отечества. Женщина активно участвует в сборе гуманитарной помощи и поддержке участников специальной военной операции.