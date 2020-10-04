Выборы депутатов объединенного округа проходят в Шатуре и Рошале

Депутатов объединенного округа выбирают в подмосковных городских округах Шатура и Рошаль. От наблюдателей жалобы не поступали, нарушений не выявлено. Проголосовать можно и на дому, а на участках соблюдаются все меры по противодействию распространения коронавируса.

В Шатуре 4 октября открыли 41 избирательный участок. Местные жители выбирают новый совет депутатов, свободных мандатов выдано 25. Отдать свой голос вправе около 70 тысяч человек.

Одним из первых гражданский долг выполнил глава городского округа Алексей Артюхин. Он пришел на свой избирательный участок в школе №6 в Рошале.

«Люди должны войти в совет опытные, опытные каждый в своем деле — кто-то в образовании, кто-то в депутатской работе, кто-то в производственной. Каждый опыт нам ценен, потому что нам нужен совет, обладающий всей широтой мнений», — сказал Артюхин.

По его словам, новый состав совета должен будет изменить жизнь к лучшему и повысить качество жизни каждого жителя округа.

Советник губернатора Московской области Марина Юденич посетила два избирательных участка в школе №2 в Шатуре. Она рассказала, что в участковой избирательной комиссии №3323 соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора по поводу коронавируса. При входе у каждого гражданина измеряют температуру, предлагается продезинфицировать руки. Всем голосующим также выдают средства индивидуальной защиты.

«Абсолютное ноу-хау, которое я увидела здесь сегодня, — это регулярные рейды медиков по избирательным участкам. То есть они заходят, мерят температуру, оценивают самочувствие людей, которые в этот момент на участке, и на основании этого дальше продолжают свою работу», — сообщила Юденич.

Каждый избиратель получает на участке два бюллетеня. На первом листе нужно выбрать партию, на втором — пятерых кандидатов. Бюллетени опускают в опломбированные урны. За ходом голосования следят наблюдатели, в Шатуре работают почти 300 человек.

Легитимность на данный момент соблюдается, рассказала член Общественной палаты Московской области Марина Кондратович.

«Вы видите, что общественная палата Московской области тоже не осталась в стороне. Мы мониторим ситуацию, готовы в любой момент подключиться к любой проблеме. На данный момент УИК, которые мы объехали, все работают в штатном режиме», — добавила она.

Работу избирательного участка №3321 оценила депутат Госдумы Валентина Кабанова. Жалоб от наблюдателей нет, а жители голосуют активно, заявила она. Сотрудники приезжают домой к тем, кто по состоянию здоровья не может посетить закрепленный за ним участок. Для выездного голосования поступило 13 таких заявок.

«Выборы в Совет городского округа — это самый ответственный и важный момент. Все вопросы, которые в первую очередь волнуют жителей округа, будут решать депутаты, которых изберут сегодня на участке», — сказала Кабанова.

По данным на 15:00, проголосовали более семи тысяч избирателей. Выборы депутатов городского округа Шатура проходят спокойно. Серьезных нарушений не выявлено.