Подмосковье 26 мая 2023, 17:05 Выборы членов местного политсовета партии «Единая Россия» прошли в Мытищах

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Членов местного политсовета партии «Единая Россия» выбрали в Мытищах. Теперь в его составе 28 человек.

Число членов политсовета «Единой России» сократили на 13 человек.

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«Собраться намного проще. Решение <…> опять же принимается проще, быстрее, эффективнее. Идет обсуждение, реализация проектов идет быстрее. То есть это решение принято с точки зрения улучшения работы местного отделения», — рассказал первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепилицын.

Оптимизацию провели перед предстоящей региональной конференцией. Ее планируют провести уже в июне. Там будет принято решение о выдвижении кандидата на должность губернатора Подмосковья.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с отчетом перед жителями в начале июня.

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