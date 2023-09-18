Подмосковье 18 сентября 2023, 18:18 Выборка вторсырья на КПО «Восток» в Егорьевске выросла почти на 20% за год Группа ЭкоЛайн

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Выборка вторсырья выросла на комплексе по переработке отходов «Восток» в Егорьевске на 19,1% за год. В число лидеров вошли бутылки из зеленого стекла, бутылки и тара из полиэтилентерефталата, макулатура, картон и лом черного металла.

Таких показателей удалось достичь благодаря модернизации и перенастройки оборудования, а также внедрению в технологический процесс оборудования нейросетей.

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Например, в четыре раза выросла выборка стеклянной тары зеленого цвета, выборка бутылки для воды ПЭТ по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 25%, а рост выборки прозрачной пленки ПВД составил 13,4%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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