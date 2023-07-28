Подмосковье 28 июля 2023, 15:00 Выборка вторсырья на КПО «Нева» в Солнечногорске выросла на 20% с начала года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Больше компонентов вторсырья теперь собирают на сортировочных лентах комплекса по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. Выборка увеличилась на 20% с начала года.

Теперь сотрудники из общего потока отходов выбирают подложки для пищевых продуктов из вспененного полистирола и полипропиленовые мешки из-под сахара, муки и строительных отходов. Всего на дальнейшую переработку комплекс отправляет более 40 компонентов, среди которых пластик, бумага, стекло, металл.

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По итогам первого полугодия 40,5% от всей массы отсортированного вторсырья приходится на пластик и пленки; 26,8% — макулатура и картон; 19,3% — стекло; 12,3% — металл. При этом стекло выбирают вручную, а бумагу, пластик и металл — автоматически.

Затем отсортированное вторсырье прессуют и отправляют предприятиям, которые занимаются переработкой. Там превращают макулатуру в картонную упаковку, рулоны бумаги, строительные и изоляционные материалы, а также гофрокартон. Тетрапак также идет на изготовление строительных материалов. Из использованного пластика производят ПЭТ-бутылки, контейнеры, ящики, строительные материалы и полиэстеровую одежду. Стекло перерабатывают в бутылки, банки и строительную плитку.

Мощность комплекса «Нева» составляет 500 тысяч тонн отходов в год. В его состав входят сортировочный завод, станция компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения.

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