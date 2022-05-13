Выбор тематики обращения упростили на портале «Добродел» в Подмосковье

Жителям Подмосковья стало проще выбрать на «Доброделе» тематику, подходящую для отправки обращения. Для этого на сайте появились специальные памятки.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что теперь жители смогут нажать на значок вопроса рядом с той или иной категорией и проверить, подходит ли такой профиль для отправки обращения.

Это очень удобно, экономит время и позволяет не ошибиться при выборе тематики Ирина Каклюгина.

Опция уже доступна по ссылке. Чтобы узнать, какие сообщения рассматриваются в выбранной категории, нужно нажать на знак вопроса рядом с наименованием темы.

«После отправки сообщения за ним закрепляется исполнитель, а само решение проблемы контролируют в Центре управления регионом», — уточнила Каклюгина.

«Добродел» появился в 2015 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.