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    13 мая 2022, 12:06

    Выбор тематики обращения упростили на портале «Добродел» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жителям Подмосковья стало проще выбрать на «Доброделе» тематику, подходящую для отправки обращения. Для этого на сайте появились специальные памятки.

    Выбор тематики обращения упростили на портале «Добродел» в Подмосковье | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что теперь жители смогут нажать на значок вопроса рядом с той или иной категорией и проверить, подходит ли такой профиль для отправки обращения.

    Это очень удобно, экономит время и позволяет не ошибиться при выборе тематики

    Ирина Каклюгина.

    Опция уже доступна по ссылке. Чтобы узнать, какие сообщения рассматриваются в выбранной категории, нужно нажать на знак вопроса рядом с наименованием темы.

    «После отправки сообщения за ним закрепляется исполнитель, а само решение проблемы контролируют в Центре управления регионом», — уточнила Каклюгина.

    «Добродел» появился в 2015 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.