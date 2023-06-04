Подмосковье 04 июня 2023, 15:32 «Выбор настоящих мужчин». Глава Чехова — о службе по контракту

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В Балашихе больше месяца работает пункт подготовки для службы по контракту. В него уже обратились более 1,2 тысячи человек. Глава Чехова Григорий Артамонов рассказал, почему для него служба по контракту — это выбор настоящих мужчин и патриотов.

Служить почетно

«Служба по контракту — это выбор настоящих мужчин, настоящих патриотов страны. Всегда и во все времена было почетно быть военнослужащим. И сейчас, в современном мире, хоть и никто не ожидал, что будут происходить те обстоятельства, которые сейчас складываются, но служба в вооруженных силах опять стала престижной <…> Военнослужащий по контракту — это профессиональный защитник Родины», — заявил Артамонов.

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С февраля 2022 года контракт заключили 66 жителей Чехова. Артамонов добавил, что в округе много мужчин, которые служат во многих добровольческих отрядах.

«С учетом того, что на территории городского округа всегда было достаточно большое количество войсковых частей, у нас значительное количество местных жителей связаны со службой в вооруженных силах. Поэтому, как только началась СВО, много местных жителей пошли служить», — сообщил глава Чехова.

Пункт отбора на службу по контракту в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Льготы

Военнослужащим по контракту положены выплаты, социальные гарантии и льготы. В Подмосковье, например, самая высокая единовременная выплата — 600 тысяч рублей. Также добровольцам выдадут полное обмундирование.

«Мы на муниципальном и региональном уровнях следим за выдачей качественного и современного обмундирования: начиная от обуви, заканчивая бронежилетами и касками», — заявил Артамонов.

По его словам, семьям контрактников постоянно оказывают помощь, в том числе материальную. Дети участников СВО могут бесплатно посещать кружки в школах, получать горячее питание. Всем бойцам присваивается звание участников боевых действий. Статус позволит быть обладателем коммунальных, налоговых, медицинских и других льгот.

С полным списком всех мер поддержки можно ознакомиться на сайте контрактмо.рф.

Кто, если не я?

«Есть у нас один молодой человек, который во время СВО служил по контракту. Был ранен, попал в плен, потом его обменяли. И месяца полтора-два назад он опять заключил контракт с Минобороны и месяц назад отправился в зону СВО», — рассказал глава Чехова.

По его мнению, мотивацией для большинства мужчин является помощь своим родным и друзьям. При этом настоящим патриотам сложно «отсиживаться в стороне».

«99% всех контрактников — это люди, связанные со службой в ВС. Это либо бывшие военнослужащие, либо те, кто проходил недавно срочную службу, либо те, кто проходил службу в наших войсковых частях. И наши ребята, это не секрет, принимают участие в СВО. Поэтому многие отправляются туда к своим друзьям, братьям, понимая, что если не ты, то кто?» — сообщил Артамонов.

Записаться можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг. На все вопросы о службе по контракту ответят операторы горячей линии по номеру: +7 495 990-77-77.

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