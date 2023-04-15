Подмосковье 15 апреля 2023, 10:45 Голосование по выбору общественных территорий для благоустройства стартовало в Подмосковье 15 апреля

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору дополнительных мест для благоустройства стартовало 15 апреля. Жители Подмосковья смогут сами определить локации, которые будут улучшены по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Сегодня на платформе za.gorodsreda.ru дан старт общероссийскому голосованию по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в вопросах развития городской среды», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В этом году на голосование вынесено 248 территорий в 56 городских округах. Жителям предстоит выбрать одну из нескольких площадок в своем муниципалитете.

«Уверена, что голосование, как и прежде, будет проходить активно. Значительный вклад в это вносят наши волонтеры. Более 1800 молодых ребят с утра уже начали работать в МФЦ, торговых центрах, на площадях, улицах, в парках», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Активисты помогают жителям войти на платформу, объясняют, как найти проекты в своем городе. Узнать добровольцев можно по фирменной экипировке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион входит в топ-3 России по уровню благоустройства.