«Вы закрыли спинами Россию». Чичерина и Юта дали благотворительный концерт для военнослужащих в Подмосковье

Известные российские певицы Юлия Чичерина и Юта провели благотворительный концерт для военнослужащих в Кубинке Одинцовского городского округа. Мероприятие состоялось в преддверии Дня Воздушно-десантных войск России, в честь 28-летия образования 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады спецназначения ВДВ. Перед концертом собравшихся по видеосвязи поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поздравляю вас с годовщиной образования соединения и с наступающим Днем Воздушно-десантных войск. Кто служил, тот знает, что в ВДВ берут только самых крепких парней по здоровью и, самое главное, по характеру. Потому что и на учениях, и в бою именно десантники пойдут туда, где тяжелее и опаснее всего. <...> Каждый ваш день — это испытание на прочность, проверка боем. Вы ни разу не дрогнули и не подвели. Закрыли и продолжаете закрывать своими спинами мир, покой жителей России и важных для нас территорий. Сегодня это Донбасс», — отметил губернатор Воробьев.

Он добавил, что отвага «парней в голубых беретах» — совсем не бравада, они рискуют жизнью, потому что выбрали «самый достойный путь для мужчины — быть защитником для своей семьи и для своего Отечества».

«Не зря живем»

На благотворительный концерт в преддверии Дня Воздушно-десантных войск РФ были приглашены члены семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, бойцы войсковой части 01355, 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники им. маршала бронетанковых войск Якова Федоренко, 237-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба и пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».

Юта исполнила для них патриотические композиции «За Россию», «Жили-были» и песню собственного сочинения «Быть выше», посвященную спецоперации.

«Мы выполняем свою миссию. Если нам с Юлей удалось поднять настроение, помочь развеяться, вселить надежду, радость хотя бы на какое-то время, мы не зря живем. Такие концерты необходимы и ребятам, и их семьям. Семьи военнослужащих — это отдельная история. Они же тоже воюют вместе с ними, мысленно. У них же тоже все непросто. И та доброта, которая сегодня была в зале, которая исходила от зрителей, останется со мной на всю жизнь», — поделилась Юта.

Юлия Чичерина порадовала своими хитами «Жара», «Ту-лу-ла» и «Мой рок-н-ролл» и презентовала новую композицию «Красной Армии». Во время исполнения песни про дивизию Донбасса зал аплодировал стоя.

«Я очень рада быть сегодня здесь с вами. Спасибо вам, что мы можем быть здесь, петь для вас и ваших близких, спасибо за то, что наши любимые люди могут спать спокойно и видеть мирное небо над головой. А мы и дальше будем поддерживать вас своими песнями. С наступающим праздником! Крепости духа — и мы обязательно победим!» — обратилась к гостям Чичерина.

Развеялись и выдохнули

Обе певицы неоднократно ездили на Донбасс и выступали перед военными.

Одна из зрителей концерта, Надежда, рассказала, что ее муж находится на передовой.

«Нас пригласили сюда, чтобы мы немножечко выдохнули, развеялись и с новыми силами поддерживали морально наших защитников. Муж сейчас в командировке, мы ждем и верим. Приятно отвлечься и получить какие-то новые эмоции. Очень здорово, что пригласили аниматоров, мы оставили с ними детей на время концерта», — рассказала Надежда.

Врио командира 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск гвардии подполковник Олег Рекун сердечно поблагодарил певиц за выступление.

«Спасибо вам огромное от всех Вооруженных сил, от нашей бригады специального назначения, от командира, от жен военнослужащих, которые выполняют боевые задания за то, что вы приехали, спели для нас. Ваша поддержка нам очень нужна, как и поддержка нашего народа, нашей Родины. Мы обязательно будем вас защищать. И отдельно хочется сказать большое спасибо нашему губернатору, который помогает организовывать такие мероприятия», — отметил Рекун.