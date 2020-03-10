Вы пришли на работу, а у вас меряют температуру. Законно ли это?

В Роскомнадзоре объяснили, почему предприятия и организации имеют полное право на то, чтобы измерять температуру сотрудников. Однако, работники и посетители должны быть соответствующим образом уведомлены о проведении измерений.

«Температура тела — это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст. 10 Федерального закона „О персональных данных“ допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством», — пояснили в Роскомнадзоре.

Работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Соответственно, согласия работника на измерение температуры не требуется.

Работники и посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения, отметили в Роскомнадзоре.