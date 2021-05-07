В преддверии Дня Победы ветеранов Великой Отечественной войны с праздником поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Министр поздравил с праздником участников войны, ветеранов ведомства, тружеников тыла, всех, кто работал в тяжелые военные годы в агропромышленном комплексе Московской области.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы, в котором есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность всем, кто воевал на полях сражений и отстаивал свободу, кто спасал и лечил раненых, выращивал хлеб и обеспечивал продуктами фронт и тыл. Вы для многих поколений пример мужества и патриотизма, самоотверженности и стойкости, силы духа и могущества. Мы помним Ваш великий подвиг, чтим его и никогда не забудем. Огромное спасибо и низкий поклон», — сказал Сергей Воскресенский.

Всем ветеранам министр пожелал здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Накануне 9 Мая в Московской области чествуют ветеранов и тружеников тыла. Всем участникам войны привозят подарки и поздравительные открытки.

В эти дни в Подмосковье проходит чествование ветеранов и тружеников тыла. Ветераны получают поздравительные открытки и памятные подарки. Сельскохозяйственные предприятия региона принимают активное участие в формировании подарочных наборов.