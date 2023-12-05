Подмосковье 05 декабря 2023, 16:50 «Вы показываете пример всей молодежи». Андрей Воробьев — о деятельности волонтеров в ЦМИ Протвино Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров в Протвине за помощь участникам СВО Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал новое креативное пространство в Центре молодежных инициатив в Протвине. Он пообщался с ребятами, ознакомился с их проектами и поинтересовался, как они обжились на новом месте.

В новом помещении на Лесном бульваре, открытом чуть больше месяца назад, расположены актовый зал, зоны для проведения мастер-классов, рабочие пространства, чайная комната. Каждый ребенок может раскрыть свои таланты, найти новых друзей и подобрать хобби по душе.

Ребята, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете важную работу. Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. У нас в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных жителей занимаются волонтерской деятельностью. Это люди разных возрастов, часто школьники, учащиеся колледжей. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи. Мне кажется, в нашей жизни необходимо уметь делать добро, от этого получаешь особые чувства. Андрей Воробьев

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Андрей Воробьев подчеркнул, что в каждом городе Московской области есть те, кто возглавляет волонтерские движения. Эти люди живут своим делом и изготавливают все самое необходимое для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Кроме того, они собирают гуманитарные грузы и отправляют на фронт.

Хотел бы сказать слова благодарности Умару Кремлеву. Вы местный житель, чтите свою малую родину, и этот Молодежный центр во многом сделан благодаря вам. Андрей Воробьев

Во время посещения центра губернатору показали процесс изготовления перевязочных пакетов и маскировочных сетей, а также пригласили его принять участие в столь важной работе. Также здесь льют окопные свечи, украшают имбирные пряники, пишут письма и открытки бойцам на фронт.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Центр молодежных инициатив в Протвине — уникальный для города социально-досуговый и оздоровительный комплекс. На его базе работает центр поддержки участников СВО и клуб «Молодая семья», который также активно оказывает помощь российским военным.

До недавнего времени у центра не было отдельного пространства, где могли бы собираться волонтеры и молодежь, делиться идеями, общаться и проводить мероприятия. Однако 29 октября такое место появилось — его открыли в День добровольца Подмосковья вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

Это здание было выделено центру городом. Я первый раз приехал сюда случайно и увидел, что оно в плачевном состоянии. Очень захотелось сделать так, чтобы это место стало притягательным, чтобы тут собиралось больше ребят. У нас быстро получилось это реализовать. Умар Кремлев президент Международной ассоциации бокса

Кроме того, в здании был недостроенный торговый центр, который перешел в собственность ЦМИ. Его планируют превратить в еще более масштабный молодежный центр, где создадут спортивные пространства.

Отметим, что на сегодняшний день в центре работают 29 сотрудников, 18 из которых — специалисты по работе с молодежью.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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