05 декабря 2023, 16:50
«Вы показываете пример всей молодежи». Андрей Воробьев — о деятельности волонтеров в ЦМИ Протвино
Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров в Протвине за помощь участникам СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал новое креативное пространство в Центре молодежных инициатив в Протвине. Он пообщался с ребятами, ознакомился с их проектами и поинтересовался, как они обжились на новом месте.
В новом помещении на Лесном бульваре, открытом чуть больше месяца назад, расположены актовый зал, зоны для проведения мастер-классов, рабочие пространства, чайная комната. Каждый ребенок может раскрыть свои таланты, найти новых друзей и подобрать хобби по душе.
Ребята, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете важную работу. Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. У нас в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных жителей занимаются волонтерской деятельностью. Это люди разных возрастов, часто школьники, учащиеся колледжей. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи. Мне кажется, в нашей жизни необходимо уметь делать добро, от этого получаешь особые чувства.
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев подчеркнул, что в каждом городе Московской области есть те, кто возглавляет волонтерские движения. Эти люди живут своим делом и изготавливают все самое необходимое для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Кроме того, они собирают гуманитарные грузы и отправляют на фронт.
Хотел бы сказать слова благодарности Умару Кремлеву. Вы местный житель, чтите свою малую родину, и этот Молодежный центр во многом сделан благодаря вам.
Андрей Воробьев
Во время посещения центра губернатору показали процесс изготовления перевязочных пакетов и маскировочных сетей, а также пригласили его принять участие в столь важной работе. Также здесь льют окопные свечи, украшают имбирные пряники, пишут письма и открытки бойцам на фронт.
Центр молодежных инициатив в Протвине — уникальный для города социально-досуговый и оздоровительный комплекс. На его базе работает центр поддержки участников СВО и клуб «Молодая семья», который также активно оказывает помощь российским военным.
До недавнего времени у центра не было отдельного пространства, где могли бы собираться волонтеры и молодежь, делиться идеями, общаться и проводить мероприятия. Однако 29 октября такое место появилось — его открыли в День добровольца Подмосковья вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.
Это здание было выделено центру городом. Я первый раз приехал сюда случайно и увидел, что оно в плачевном состоянии. Очень захотелось сделать так, чтобы это место стало притягательным, чтобы тут собиралось больше ребят. У нас быстро получилось это реализовать.
Умар Кремлев
президент Международной ассоциации бокса
Кроме того, в здании был недостроенный торговый центр, который перешел в собственность ЦМИ. Его планируют превратить в еще более масштабный молодежный центр, где создадут спортивные пространства.
Отметим, что на сегодняшний день в центре работают 29 сотрудников, 18 из которых — специалисты по работе с молодежью.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Протвино
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама