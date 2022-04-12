Певица Анна Семенович поддержала участников спецоперации на Украине. Она присоединилась к акции «Лучшим воинам Мира» и выступила в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье.

Исполнительница выступила для тех участников спецоперации, которые проходят сейчас лечение в госпитале. Она пожелала всем присутствующим здоровья и подчеркнула, что была рада провести концерт.

«Вы — наши герои. Мы вместе, мы сила, и мы обязательно победим. Здесь находятся люди, которым я хочу поаплодировать. Это ребята и, конечно, наши врачи, которые уже несколько лет у нас на передовой из-за пандемии. И сейчас они вам спасают жизни», — заявила Семенович.

Певица отметила, что подобные мероприятия очень важны. Такие выступления поднимают боевой дух военных и мотивируют на выздоровление.

«Я смотрю, что они начали улыбаться, пританцовывать. Конечно, это заряжает позитивом. Я очень довольна встречей, потому что я сделала все, чтобы у ребят поднялось настроение. Они улыбались, мы фотографировались, пообщались, посмеялись», — сказала Семенович.

Она добавила, что очень гордится российскими мужчинами. Артистка пожелала бойцам стойкости, силы духа и терпения.

«И знайте, что ваши женщины любят и очень вас ждут. Вместе мы сила! Я вас очень люблю и желаю всего самого-самого лучшего!» — заключила певица.

Творческую эстафету она приняла у певицы и актрисы Виктории Дайнеко, которая 8 апреля выступила в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.

Социально-культурную акцию «Лучшим воинам Мира» запустило Главное военно-политическое управление ВС РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции к военнослужащим приезжают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.