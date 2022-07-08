Введенскую школу отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт продолжается в Введенской школе. Работы ведутся практически в круглосуточном режиме. Каждый день на площадку выходят около130 рабочих.

На сегодняшний день строители завершили укладку утеплителем кровли. Подходит к концу оштукатуривание первого и второго этажей здания. По плану к 11 июля готовность объекта достигнет 50%.

Для ускорения работ на стройку привлекли сразу двух субподрядчиков. Один занимается облицовкой фасада, а другой ремонтирует крыло, где располагаются спортзал и пищеблок. Также началась проработка проекта благоустройства школьной территории и уличного спортивного ядра.

«Началась разводка электроснабжения на втором и третьем этажах. То есть практически второй и третий этажи готовы под чистовую отделку. Активным ходом идет прокладка коммуникаций, так как в школе заменяется вся инженерия, все инженерные системы. Это горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, канализация», — рассказал заместитель главы администрации Одинцовского г. о. Олег Дмитриев.

Капитальный ремонт завершат до начала учебного года, чтобы 1 сентября обновленная Введенская школа смогла провести тожественную линейку.