Жителям Подмосковья напомнили о введении с июля новых правил признания инвалидом

Новые правила признания лица инвалидом утвердили в России. Они вступят в силу с 1 июля. Жителям, у которых заканчивается срок инвалидности, необходимо вовремя оформить направление на медико-социальную экспертизу.

Это подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты. В ведомстве уточнили, что до 1 июля включительно продолжает действовать временный порядок признания лица инвалидом.

Он был утвержден постановлением от 16 октября 2020 года. В нем установлен особый порядок признания инвалидности — продление этого статуса на шесть месяцев без оформления направления на медико-социальную экспертизу.

Но дальнейшее продление временного порядка признания лица инвалидом не планируется.

В связи с этим, тем, у кого срок инвалидности заканчивается 1 июля, необходимо своевременно оформить в медицинской организации направление на МСЭ.

Ранее стало известно, что жители Московской области смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн.