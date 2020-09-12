«Вудпарк» открыли на фестивале Family Fest в Балашихе

Семейный фестиваль Family Fest проводится в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Это одно из культурных событий, которыми городской округ отмечает 190-летие.

Организаторы подготовили для гостей несколько развлекательных зон.

«Проходит много активностей для семей. Они могут принять участие в мастер-классах, провести время в спортивных зонах, поиграть в зонах виртуальной реальности. Все развлечения сегодня бесплатны для гостей», — рассказал организатор Family Fest Игорь Лисунов.

Местным жителям подарили мобильный парк аттракционов из дерева «Вудпарк». Авторы проекта предложили детям, взрослым и людям с ограниченными возможностями провести время за почти 60 играми.

«В „Вудпарке“ мы собрали игры из разных стран и эпох. Сегодня в Балашиху мы привезли практически все игры, которые есть у нас есть в коллекции. Это головоломки, спортивные игры и игры на ловкость», — рассказал создатель «Вудпарка» Вудимир Ворошилов.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках — на площади Ледового дворца, в парках «Пехорка» и Пестовском, на улице Заречной, а также на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнер — группа «Премьер-министр».

День города завершится салютом, который дадут с 10 площадок.