Подмосковье 23 июля 2023, 08:00 Вторую в Подмосковье криогенную АЗС открыли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новую криогенную автозаправочную станцию сжиженного природного газа (СПГ) открыли в деревне Пикино городского округа Химки. АЗС построили по программе «Развитие топливозаправочного комплекса».

По словам председателя Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексея Кахидзе, сжиженный природный газ является доступным, экономически выгодным и эффективным решением энергетического вопроса с наименьшим загрязнением воздуха.

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«Реализация подобных проектов оказывает благотворное влияние на международное сотрудничество в сфере энергоресурсов. Неоспоримым подтверждением этого факта является выход СПГ на новые региональные рынки», — отметил Кахидзе.

Криогенная АЗС работает на сжатом газе и водороде. Природный ресурс проходит по линии через распределительное устройство, компрессорную станцию и вымораживатель, где очищается от диоксида углерода и поступает в конденсатор автомобиля. На новой заправочной станции организовали шесть рабочих мест. В сутки на АЗС могут заправить до 70 автомобилей, процесс занимает около 10-12 минут.

Как отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновской, в муниципалитете вопросам экологии уделяют особое внимание. Новые современные виды топлива позволяют значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу на регулярной основе обсуждаем и выдвигаем инициативы по введению таких мер в нашем городском округе», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье появятся комплексы по производству сжиженного природного газа. Соответствующее соглашение глава региона подписал с председателем Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе на полях ПМЭФ-2023.