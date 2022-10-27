Вторую «умную» спортивную площадку открыли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 03:44 Вторую «умную» спортивную площадку открыли в Подмосковье В Лыткарине открыли «умную» спортивную площадку Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Торжественная церемония открытия «умной» спортивной площадки состоялась в Лыткарине. Ее оборудовали на территории гимназии № 4, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Как отмечают в ведомстве, это уже второй спортивный объект, который построили в регионе в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».

Спортивный комплекс разместился на территории более пяти тысяч квадратных метров. Здесь есть футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, уличные тренажеры и площадка для занятий силовой гимнастикой (воркаут).

«Особенность таких объектов в том, что здесь размещается точка Wi-fi, а также QR-коды, позволяющие любителям спорта с помощью мобильного телефона прямо на месте тренировки получать рекомендации для занятий», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он также добавил, что еще одну «умную» площадку скоро откроют в поселке Вербилки Талдомского городского округа. Проект «Бизнес-спринт» будут реализовывать в течение трех лет, поэтому новые спортивные объекты будут появляться и в других муниципалитетах Подмосковья.

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