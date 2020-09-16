Новые места в школах Балашихи позволят отменить вторую смену

Новая школа на 1100 мест появится в микрорайоне Первомайский. Пристройки на 400 и на 600 мест появятся у школ № 30 на улице Летной и № 8 на улице Юннатов. Это позволит окончательно отменить вторую смену для учеников и создать более комфортные условия для школьников. Строительство идет по федеральному проекту «Современная школа».

«Хочу поблагодарить наших строителей, что несмотря на ограничения в связи с пандемией, основные работы были закончены в срок», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Общая стоимость трех проектов составила более 2,4 миллиардов рублей. Почти половина средств пошла на строительство новой школы на Шоссе Энтузиастов. 488 миллионов потратили на пристройку к школе № 30 и 704 миллиона рублей на пристройку к школе № 8.

Кроме учебных заведений в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» до конца года в городском округе появятся еще два детских сада для 110 малышей в микрорайоне Авиаторов и на 80 мест на улице Твардовского.