Вторую пляжную зону открыли на озере Большое во Фрязине

На территории озера Большое во Фрязине реализуют сразу две губернаторские программы — «Пляжи Подмосковья» и «100 прудов и озер». В их рамках удалось реализовать давнюю мечту жителей — открыть еще один пляж.

Источник фото: телеканал «360»

На благоустройство пляжа ушло около месяца. Здесь установили современные душевые, кабинки для переодевания, туалет, волейбольную площадку и спасательную вышку. Также завезли новый песок объемом около 900 квадратных метров.

«В течение июля эти работы проводились, и вот, как видите, здесь сегодня мы проводим торжественное открытие данного пляжа. И погода соответствует, и, в общем-то, количество отдыхающих на пляже свидетельствует о его популярности», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В день открытия пляжа был организован небольшой концерт, также спасатели провели мастер-класс по спасению человека и оказанию первой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 лесопарков в регионе.