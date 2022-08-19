Вторую гигантскую тыкву вырастил фермер из Луховиц

Андрей Гусев — успешный фермер из Луховиц. Он выращивает крайне большие овощи, у него даже есть свое хобби — гигантские тыквы. Первую такую мужчина посадил еще в 2018 году. Дуся, так назвали овощ, весила больше 500 килограммов.

«Сразу получился у меня в 2018 году рекорд России — 645 кг, теперь стараюсь как спорт, хочется дальше, выше и быстрее», — рассказывает сам фермер.

Новую тыкву назвали Атланта. Собственный рекорд Андрей Гусев умудрился побить: в этом году вес тыквы составил 850 килограммов. Примечательно, что и это еще не предел. Овощ будет расти еще как минимум две недели. Потом тыква отправится на ежегодную выставку в Ульяновск, а затем в «Аптекарский город».

«Очень приятно, что Андрей не останавливается. Здесь буквально кабачок уже за 30 килограммов, и арбуз около 30, и все это на нашей благодатной Луховицкой земле», — рассказал Сергей Тимохин, глава городского округа Луховицы.

Тыквы Андрея уже дважды были признаны самыми большими в России. Возможно, и Атланта станет рекордсменкой. Все покажет взвешивание.