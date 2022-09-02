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02 сентября 2022, 21:42

Второклассницы Одинцова помогли округу стать чище

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В Голицыне Одинцовского округа восьмилетняя Настя и семилетняя Ульяна это лето провели с пользой — но не для себя, а для окружающей среды.  Несмотря на жару, ученицы второго класса ежедневно выходили на улицы, чтобы наводить здесь порядок.

«Мы решили, что мы будем соблюдать порядок, чтобы не было грязно на улице», — поделились активистки.

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Об инициативе девочек поначалу не знали даже их родители. Об их хобби можно было догадаться лишь по увеличившемуся количеству мусорных мешков в доме.

Узнав, что дети занимаются полезным делом, взрослые присоединились к уборке. После того, как избавили соседние улицы от мусора, Ульяна с Настей обратились к местным жителям с просьбой соблюдать чистоту.

«Сначала это была моя идея. Я попросила маму, чтоб она мне купила альбом с фломастерами и я написала: „Пожалуйста, не кидайте мусор на нашем проспекте“. Потом я принесла эти объявления к Ульяне, мы вместе их расклеили, а потом нам помог Ульянин папа их распечатать», — поделилась Настя.

Такой подход оказался действенным. По признанию родителей, соседи стали намного сознательнее. Около домов, где живут юные экологи, теперь значительно чище.

Девочки не собираются прекращать экоакцию даже в связи с нагрузкой в школе. Они уже придумали название своей команды — «Чистое Голицыно».

Настя и Ульяна с помощью родителей уже организовали первый субботник — уборку у памятника героям Великой Отечественной войны. Юные экологи уверены, что в скором времени все больше людей будут сознательно относится к окружающей среде, а их город станет еще чище и красивее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

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