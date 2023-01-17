Подмосковье 17 января 2023, 17:09 Второклассница из Жуковского выиграла на «Народной елке» полет с летчиком-испытателем

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Традиционная «Народная елка» прошла в Звездном сквере в Жуковском. Подобные мероприятия проводятся в округе уже три года. Второклассница Яна Ульянина стала победительницей авиационной викторины, и теперь девочка сможет полетать на истребителе с летчиком-испытателем.

Организаторы отмечают, что главная цель «Народной елки» — привлечение внимания ребят к истории родного города. В этом году участники мероприятия участвовали в викторинах и конкурсах, отгадывали загадки, водили хоровод и пили чай с гостинцами.

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Главным призом авиационной викторины стал полет на самолете, за штурвал которого сядет заслуженный летчик-испытатель России Ильдус Кирамов. По словам восьмилетней победительницы, она очень рада. Теперь ей не терпится отправиться в полет вместе с папой.

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