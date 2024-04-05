Подмосковье 05 апреля 2024, 18:44 Второклассники из Воскресенска получили ответные письма с благодарностями от бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Ребята из 2 «Б» класса лицея имени Стрельцова отправили в зону проведения специальной военной операции письма, чтобы поддержать бойцов на передовой. Теперь, к великой радости детей, пришли ответы от защитников.

В письмах солдаты выразили свою признательность за проявленное внимание и поддержку.

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«Дорогой ученик! Каждый рисунок, каждое доброе слово придает нам сил в борьбе со злом и приближает победу. Искренне благодарим вас и обещаем сделать все, чтобы над вашей головой всегда было мирное небо», — говорится в одном из посланий.

Получив ответы, ребята собрались вместе, чтобы зачитать их вслух. Каждое письмо вызывало у детей гордость за то, что их слова поддержки и творческие работы действительно важны для бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они лели маскировочные сети и писали для них письма

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