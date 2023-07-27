27 июля 2023, 15:50
Второклассника из Мытищ наградили за спасение ребенка
Второклассник из Мытищ спас тонущую в бассейне четырехлетнюю девочку. Спасатели наградили Дмитрия Смирнова благодарственным письмом.
Мальчик учится во 2-м классе международной гимназии «Новые Вешки» городского округа Мытищи. Благодарственным письмом его наградили в Главном управлении МЧС России по Московской области. Юный герой нырнул в воду и спас четырехлетнюю девочку, которая упала в бассейн и начала тонуть.
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Заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Александр Медведев поблагодарил Диму и его родителей от лица всех спасателей Подмосковья.
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