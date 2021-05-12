Второй выезд из поселка Развилка по Проектируемому проезду запустили в Ленинском округе

В поселке Развилка Ленинского округа открыли движение по Проектируемому проезду № 5541. 10 мая застройщик ФСК «Лидер» завершил работы по асфальтированию выезда на трассу А105 «Подъезд к аэропорту Домодедово». Как сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик, время выезда из Развилки сократилось с 25 до 10 минут.

«В рамках проекта по ликвидации пробок по просьбам жителей Развилки был запущен второй выезд из поселка по Проектируемому проезду — его привели в нормативное состояние, заасфальтировав силами застройщика. Это позволит равномерно распределить транспортные потоки и разгрузить региональную дорогу „МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД“, обеспечив беспрепятственный и удобный выезд на трассу А105», — сказал Алексей Гержик.

Министр уточнил, что этот выезд из поселка является альтернативным для жителей 7 близлежащих населенных пунктов и 14 СНТ.

Глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов отметил, что движение по Проектируемому проезду 5541 запустили в максимально сжатые сроки. Ход строительства контролировался в круглосуточном режиме.

«10 мая заасфальтирован последний участок и проезд открыт, чтобы свыше 12 тысяч жителей округа смогли начать новую рабочую неделю уже без пробок», — сказал Дмитрий Абаренов.

Ранее в Ленинском округе в рамках проекта по ликвидации пробок обустроили два выезда из жилых комплексов «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово» — время выезда в час пик для общественного транспорта из ЖК значительно сократилось, теперь это не более 5-7 минут.

В Подмосковье в этом году реализуют проект по ликвидации «глупых» пробок, места определяют жители в ходе опроса на «Доброделе». По итогам голосования проводят такие точечные мероприятия, как перенастройку или замену светофоров, устройство поворотных карманов, локальные расширения на перекрестках и переразметку дорог.