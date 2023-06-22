Подмосковье 22 июня 2023, 15:39 Второй тур олимпиады среди учителей математики прошел в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Второй очный тур олимпиады среди учителей математики Подмосковья прошел в Гимназии имени Е. М. Примакова в деревне Раздоры городского округа Одинцово, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. В мероприятии приняли участие 57 педагогов из 27 муниципалитетов региона.

Преподавателям предоставили вопросы различной сложности, также участники олимпиады искали ошибки в уже решенных заданиях. В первом дистанционном туре состязания участвовало около 260 подмосковных учителей.

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В ведомстве также отметили, что олимпиада для преподавателей математики из Московской области проходит второй год подряд. Педагоги присоединились к кейс-сессиям и встретились с директором Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андреем Райгородским.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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