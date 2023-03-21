21 марта 2023, 11:15
Второй тур олимпиады школьников по химии прошел в Подмосковье
Второй очный тур олимпиады по химии прошел в Государственном университете просвещения в Подмосковье. В нем приняли участие 82 учащихся седьмых и восьмых классов.
Как рассказали в Минобразования региона, авторами заданий стали тренеры олимпиадных сборных Подмосковья и преподаватели ведущих вузов России.
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«Это еще один дополнительный инструмент, который поможет ребятам прокачать знания, выйти на новый уровень», — подчеркнули в ведомстве.
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Узнать график проведения олимпиад можно по ссылке.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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