Подмосковье 21 марта 2023, 11:15 Второй тур олимпиады школьников по химии прошел в Подмосковье

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Второй очный тур олимпиады по химии прошел в Государственном университете просвещения в Подмосковье. В нем приняли участие 82 учащихся седьмых и восьмых классов.

Как рассказали в Минобразования региона, авторами заданий стали тренеры олимпиадных сборных Подмосковья и преподаватели ведущих вузов России.

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«Это еще один дополнительный инструмент, который поможет ребятам прокачать знания, выйти на новый уровень», — подчеркнули в ведомстве.

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Узнать график проведения олимпиад можно по ссылке.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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