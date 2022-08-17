Второй технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье

Технопарк Института инженерной физики «Техноинноватика», расположенный в Серпухове, получил статус технопарка в сфере высоких технологий. Это уже второй научный технопарк, открывшийся на территории Московской области.

Соглашение о новом статусе подписали президент АНО «Институт инженерной физики» Алексей Царьков и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Благодаря присвоению статуса технопарка в сфере высоких технологий управляющая компания „Техноинноватики“ получит налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество организаций. Это уже второй научный технопарк, запущенный на территории Московской области, первый — Технопарк ЦАГИ из Жуковского», — сообщила Зиновьева.

На форуме «Армия-2022» компания представила свои разработки, в том числе специальный контейнер-дипломат и термос, нужные в том числе для экстренного уничтожения цифровых носителей информации. «Техноинноватика» занимается развитием фармацевтических, информационных и оборонных технологий. В настоящее время Институт инженерной физики обладает следующими производственными мощностями: научно-технологический комплекс площадью 6350 квадратных метров, а также свыше 3000 квадратных метров зданий и помещений, доступных инвесторам Подмосковья в аренду. Ознакомиться с доступными площадками для ведения бизнеса, в том числе в технопарках Подмосковья, можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье стало одним из пилотных регионов России, где приняли инвестиционный стандарт.