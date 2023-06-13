Подмосковье 13 июня 2023, 11:52 Второй смены в гимназии № 14 в Одинцове не останется с осени — Андрей Воробьев

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Второй смены в гимназии № 14 в Одинцове не останется с осени. Уже 1 сентября откроют пристройку к школе. В ней смогут разместиться 500 учеников, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К тому же сроку достроят один из крупнейших в регионе образовательных центров — его откроют в жилом комплексе «Гусарская баллада».

По словам Воробьева, в Одинцовском округе проходит масштабная программа строительства социальных объектов.

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«Открываем 1 сентября одну из самых больших подмосковных школ в „Гусарской балладе“ — на 2,2 тысячи мест. И пристройку к гимназии № 14 — на 500. Очень надеюсь, что все будет сделано в срок, потому что каждая семья планирует будущее своих детей. Знаю, что родители беспокоятся», — отметил губернатор.

Сейчас директор гимназии продолжает набирать команду педагогов. Новый корпус позволит детям учиться без второй смены, ведь сейчас в школе занимаются свыше 1,5 тысячи человек, но рассчитана она на 720.

Гимназия заметно перегружена, что, конечно, сказывается на дополнительном образовании. В 2023 году в Подмосковье сдаем около 35 школ. Андрей Воробьев

Например, крупные образовательные центры в этом году достроят в Лобне и Красногорске.

Цифровые лаборатории и мастерские

Новый корпус гимназии №14 в Одинцове возвысится на четыре этажа. Внутри обустроят спортивный зал и актовый залы, цифровые лаборатории, мастерские по обработке металла и дерева.

Вместе с тем для учеников подготовку библиотечно-информационный центр, кабинеты домоводства и кулинарии.

Внутренний дворик школы благоустроят и озеленят. Появятся площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, беговая дорожка, тренажеры.

Готовность нового корпуса уже превысила 55%. По словам директора, на месте пристройки раньше была хоккейная коробка. Вскоре подрядчик ее восстановит.

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