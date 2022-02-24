Второй поезд с людьми из Донбасса прибыл в Подмосковье

Второй поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье. Женщин, детей и стариков в Апрелевке встретили волонтеры. Они проводят людей к автобусам, обеспечат водой и сухпайками, ответят на все вопросы.

Из Донбасса в Московскую область в четверг прибыли более 400 человек. На первом поезде, который прибыл в Подмосковье во вторник, приехали более 900 человек. Людей встретили волонтеры Подмосковья, многие из которых уже встречали людей и 22 февраля.

Волонтеры ранее рассказали «360», что новоприбывших беженцев разместят в санаториях и в детских лагерях в Волоколамске и Коломне, куда доставят на автобусах. Также их могут разместить в Клину, Зарайске, Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминском округах.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева людей из Донбасса должны обеспечить всем необходимым. Это женщины, дети и пожилые люди.