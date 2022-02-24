Второй поезд с беженцами везет в Подмосковье более 400 человек

В Московскую область направляется второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Он привезет их в Апрелевку — поезд прибудет на станцию утром 24 февраля.

Более 400 беженцев расселят в два детских лагеря — в Волоколамске и Коломне.

22 февраля в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами. Он привез 911 пассажиров, в числе которых оказались 473 детей, две беременные женщины, один инвалид-колясочник, семь инсулинозависимых и 80-летний юбиляр. Московская область приняла 180 семей, некоторые привезли с собой домашних животных.

Беженцев разместили в оздоровительных центрах и детских лагерях Клину, Зарайске, Подольске, Пушкинском, Наро-Фоминском и Волоколамском городских округах.

Среди людей, которые прибыли в Московскую область 22 февраля, 30 человек оказались гражданам России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заверил, что власти региона сделают все, чтобы обеспечить беженцев из Донбасса всеми необходимыми условиями, которые позволят им комфортно проживать на территории региона.

Волонтеры Подмосковья совместно с Общественной палатой Московской области уже объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев.

Глава Подмосковья также подчеркнул, что в Подмосковье не будут вводить режим ЧС, как это сделали некоторые другие регионы страны.