Второй подъезд пострадавшего от взрыва дома демонтировали в Ногинске

В Ногинске закончили демонтировать второй подъезд дома, который пострадал от взрыва газа. Самый сложный и опасный этап восстановления здания завершен, сообщили в Фонде капитального ремонта Московской области.

В доме по улице 28 июня полностью демонтировали все стены, перегородки и плиты перекрытий. Работы провели во втором подъезде с девятого этажа и до фундамента.

Чтобы ограничить доступ посторонних, строительную площадку обнесли временным защитно-охранным ограждением.

Во время демонтажа специалисты ежедневно контролировали состояние здания, чтобы не было отклонений стен и плит перекрытий. В фонде указали на угрозу обрушения, которая присутствовала при разборе каждого этажа.

Следующим этапом работ станет специализированное техническое обследование. Его проведут с инструментальным контролем. Экспертам предстоит обследовать конструкции первого подъезда и выяснить состояние фундамента второго. По результатам работ составят проект и определят алгоритм восстановления здания.

Техобследование проведут до конца ноября. В декабре начнется проектирование, а завершить работы должны в сентябре 2022 года.