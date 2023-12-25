Подмосковье 25 декабря 2023, 16:43 Второй матч чемпионата России по баскетболу пройдет в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетбольный клуб «Химки» проведет второй матч одной восьмой финала Winline Кубка России. Игроки из Химок встретятся с командой Единой Лиги ВТБ «Руна» из Москвы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Открывать игру будет новогоднее шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Группа поддержки Larial dance выступит с авторскими номерами.

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«В течение всего года наша баскетбольная команда радовала своих болельщиков громкими победами. Продолжаем следить за спортивными успехами баскетбольного клуба „Химки“ и желаем команде удачи в этом нелегком противостоянии», — сказал депутат городского округа Химки Валентин Герасимов.

Матч пройдет 26 декабря в Баскетбольном центре в Химках. Начало в 19:00, вход бесплатный.

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