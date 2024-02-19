Подмосковье 19 февраля 2024, 19:04 Второй корпус образовательного центра «Успех» открыли в поселке Дрожжино Пресс-служба администрации Ленинского округа

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Строительство второго корпуса образовательного центра «Успех» завершилось в поселке Дрожжино. Здесь будут заниматься учащиеся начальных классов. Просторные классы, яркие холлы, современное оборудование — в центре есть все для комфортного обучения детей.

Здание образовательного учреждения отвечает всем требованиям. Кроме учебных классов, для ребят обустроили спортивный и актовый залы, есть собственный пищеблок со столовой, а также библиотека-медиатека.

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В планах — запустить новые образовательные профили, например, откроются педагогический и предпринимательский классы, проекты «Умные каникулы», «Билет в будущее» и другие.

«Новый корпус — это не только современная архитектура и новые учебные пространства, но и символ вашего стремления к знаниям и будущему успеху. Я хотел бы выразить особую благодарность всем, кто принимал участие в этом проекте», — прокомментировал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Напомним, первый корпус центра, рассчитанный на 825 человек, открыли в поселке 1 сентября 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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