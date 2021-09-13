Второй корпус губернской школы открыли в Чехове

Новый корпус появился у школы № 10 в микрорайоне Губернский в Чехове. В день его открытия у стен образовательного учреждения провели торжественную линейку.

Новый корпус местные жители ждали почти восемь лет. За это время сменились два застройщика. Один обанкротился, второй тоже не достроил объект. За дело взялся Фонд защиты прав дольщиков при поддержке правительства Московской области. Школу не только построили, но и оснастили всем необходимым.

В ней оборудовали просторные классы, установили новую технику, медкабинет со стоматологическим оборудованием и пищеблок. Первым корпус осмотрел глава округа Григорий Артамонов, назвав открытие второго школьного корпуса знаковой победой команды Чехова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В кабинетах школы не только новые парты и интерактивные доски, но по ноутбуку на ученика. Все благодаря передвижным станциям — в каждой из них по несколько компьютеров. Переместить бокс можно в любой кабинет.

Кроме технической, школу ждет и своеобразная учебная перезагрузка. Детям в том числе будут преподавать робототехнику.

«Это то, что сейчас является трендом, который требуется для вызова ХХI века. <…> Педагоги могут применять больше информационных технологий на своих уроках, <…> будем прививать культуру информационного общения у ребят с тем информационным облаком, в котором они находятся», — рассказал директор средней школы № 10 Константин Значков.

Новый корпус избавит школьников и от второй смены.