Второй корпус гимназии № 11 откроют в Балашихе 1 сентября

Второй корпус гимназии № 11 в Балашихе планируют открыть для учащихся 1 сентября. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов во время рабочей поездки.

Источник фото: Константин Роик

Второй корпус школы построили в микрорайоне Саввино, на улице Вешних Вод. Там смогут заниматься 900 учеников. Сейчас учреждение проходит процедуру лицензирования, помещение готовят к новому учебному году.

«Сегодня мы осмотрели полностью готовые медкабинеты — это целый медицинский блок, увидели пищевой блок, который готов к приему школьников, и учебные классы, в которых 1 сентября школьники начнут свое обучение. Это школа нового поколения», — уточнил Тарас Ефимов.

Источник фото: Константин Роик

В школе есть все необходимое для комфортного обучения. Общая площадь здания — 17 тысяч квадратных метров. Кроме удобных учебных классов, в образовательном учреждении оборудовали лаборатории в кабинетах химии, физики и биологии, столярную мастерскую и кабинет кулинарии. Также в здании расположились библиотека с читальным залом, актовый зал на 359 мест и два спортивных зала: для начальной школы и учеников среднего и старшего звена. Столовая рассчитана на 500 посадочный мест. Организовали места для дополнительного образования.

Другие школы, строящиеся в Балашихе

В рамках рабочей поездки Тарас Ефимов проконтролировал ход строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Ольгино и образовательного учреждения на 1600 мест в жилом комплексе «Новоград Павлино», а также второго корпуса школы № 6 в микрорайоне Саввино.

Школа в ЖК «Новоград Павлино» — это нетиповой проект. Учреждение будет состоять из многофункциональных пространств, учебные классы будут трансформироваться под разные задачи и внеурочную деятельность. Здесь будут расположены образовательные и досуговые классы, большая медиатека, несколько столовых, библиотека, четыре спортивных зала, актовый зал на тысячу человек и медицинский пункт. В здании предусмотрены раздельные входные группы для младших и средних классов.

«Сегодня готовность объекта оценивается на 65–70%. Планируется, что до конца октября все работы по благоустройству прилегающей территории и спортивного ядра во дворе школы должны быть закончены. В планах полностью завершить работы в конце 2021 года», — заявил Ефимов.

Второй корпус школы № 6 на 550 мест строят на улице Саввинской. Работы выполнены на 70%. Ввести его в эксплуатацию планируют в четвертом квартале этого года. Помимо просторных классов, в пристройке будут спортивный зал, столовая, мастерские для уроков труда. Во дворе школы установят детские площадки и спортивные снаряды.

«На данный момент ведутся работы по чистовой отделке. Вся черновая работа закончена. Рабочие занимаются облицовкой здания плиткой, покраской стен, подготовкой полов под настилку линолеума. Параллельно ведется устройство инженерных сетей. Началась поставка и монтаж оборудования и мебели», — уточнил представитель компании-подрядчика Сергей Верушкин.

К строительству школы на 1100 мест в микрорайоне Ольгино приступили этим летом. Ее возводят на месте бывшего госпиталя КГБ, снесенного в 2018 году. Здание площадью 17 тысяч квадратных метров поможет ликвидировать вторую смену в микрорайоне. Образовательное учреждение планируют открыть во втором квартале 2023 года.

За последние пять лет в Московской области построили 112 школ. За это же время в Балашихе открыли пять новых школ и две пристройки к действующим учебным заведениям. В ближайшие три года в городе планируют построить и открыть еще восемь общеобразовательных учреждений — за счет средств регионального бюджета и инвесторов.