Второй корпус детского сада на 140 мест открылся в Восточном Бутове

В микрорайоне «Восточное Бутово» открылся второй корпус детского сада «Бобренок». Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Площадь дошкольного учреждения составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Детсад рассчитан на 140 мест, здесь будут работать шесть групп.

Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов на открытии детского дошкольного образовательного учреждения пожелал ему мира и счастья. «Я уверен, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы, ученые, артисты, военачальники. Здесь созданы все современные условия для развития детей», — сказал Вячеслав Фетисов.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

В детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, помещение для дополнительных занятий и кружковой деятельности. С детьми будут заниматься логопед и психолог. Педагогический коллектив детского сада полностью укомплектован.

Местная жительница и мама двоих детей Анастасия Анисина призналась, что войдя в сад, просто изумилась, насколько он уютный и современный: «В оформлении использованы приглушенные спокойные тона, на всех этажах располагаются просторные залы для любых видов творчества. Нашим детям будет здесь очень хорошо».

Сыну Вячеслава Панферова — три года, и он пойдет уже в новый детский сад. «Очень здорово, что строят школы и садики, но в нашем микрорайоне их все равно катастрофически не хватает. Нужны как минимум еще два, чтобы все дети были обеспечены местами в детских садах», — заметил Вячеслав Панферов.

Сын Людмилы Медведевой Егор в детский сад «Бобренок» ходит с удовольствием. «Ребенок всегда с желанием отправляется в детский сад, не капризничает. В этом заслуга отличного педагогического коллектива и создание руководством комфортных условий для обучения наших детей. С открытием второго корпуса и у наших соседей появится возможность обучаться в красивом и уютном детском саду», — сказала Людмила Панферова.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль напомнил, что первый детский сад под названием «Бобренок» был долгостроем. «Но мы обещали жителям исправить ситуацию, и год назад он открылся. А сейчас распахнул свои двери и второй корпус сада. Строительство социальных объектов всегда было нашей приоритетной задачей», — сделал акцент Валерий Венцаль.

Всего в микрорайоне «Восточное Бутово» планируется построить шесть детских садов. Строительство очередного дошкольного учреждения начнется в следующем году. В этом году в Ленинском городском округе было открыто три детских сада. До конца года в микрорайоне «Пригород Лесное» свои двери распахнет еще один. А в 2020-м планируется сдать пять дошкольных учебных учреждений.