Подмосковье 28 апреля 2023, 10:52 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в конце апреля Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Подмосковья в последние дни апреля ожидается второй класс пожарной опасности. Риски будут выше только в Истринском лесничестве 28 апреля.

Как рассказали в Комлесхозе, 28 апреля первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Бородинском и Волоколамском лесничествах, третий — в Истре, а на всей территории региона — второй. Риски снизятся 29 апреля, а в последний день месяца и 1 мая в Подмосковье вновь ожидают второй класс.

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Температура воздуха в эти дни будет подниматься до 15 градусов, при этом 29 апреля пройдут дожди.

При обнаружении возгорания жителей просят обращаться по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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